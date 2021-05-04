Son dakika haberi: Balon balığı avlayana para verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Marmara, Ege ve Akdeniz'de son günlerde sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan balon balığı avcılığı desteklenecek. Cumhurbaşkanlığı'nca, Balon Balığı avcılığı destekleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasındaki karar şu şekilde:
"Balon Balığı Avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir."
BALON BALIĞI KURBAĞI BALIĞI GİBİ
Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.
ÖLÜMCÜL ZEHİR TAŞIYOR
Zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.
PARMAĞI BİLE KOPARTABİLİYOR
Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilebilmektedir. Ancak çoğu insan zehirli olduğunu dahi bilmemektedir. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.
Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.
Balık ilk olarak oltaya geldiğinde yukarıya çekilirken şişerek kendi hacminin 3 katına kadar su ile doldurur ve gittikçe ağırlaşır.
Balon balığı, genelde kıyıdan 50-100 metre açıklarda bulunur ve kıyıya çok yaklaşamaz.
Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "balon balığı" olarak bilinir.