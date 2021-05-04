Son dakika haberi: Balon balığı avlayana para verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

BALON BALIĞI KURBAĞI BALIĞI GİBİ

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.