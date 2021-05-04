Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Çekmeköy'de dehşet! Demir çubuklar otomobile saplandı
Giriş Tarihi: 4.5.2021 15:25 Son Güncelleme: 4.5.2021 15:39

: 'de dehşet! Demir çubuklar otomobile saplandı

DHA
Son dakika haberi: Çekmeköy'de dehşet! Demir çubuklar otomobile saplandı

Son dakika haberleri... 'de kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden otomobile girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Kaza, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde dün yaşandı. Cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü.

Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum.

Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü.

Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi.

Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi.

Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Çekmeköy'de dehşet! Demir çubuklar otomobile saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA