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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 4.5.2021 09:54

: Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı! bekleniyor

AA
Son dakika: Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı! Sağanak bekleniyor

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgesi'ndeki , , Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

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Son dakika: Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı! Sağanak bekleniyor
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