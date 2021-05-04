Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan alkışlık hareket! “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında!



Sultanbeyli Kaymakamlığının Vefa Sosyal Destek Grubu birimi önce 65 yaş üstü vatandaşları telefonla arayıp bilgilendiriyor ardından aşı olma konusunda ikna etmeye çalışıyor. Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Doktor Burak Kaya ve Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Fatih Akkurt eşliğinde yürütülen aşı bilgilendirme ekipleri, vatandaşları aşı olmanın faydalarını anlatıyor ve aşılanma konusunda bilgi veriyor. Vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı dolaşarak bilgilendirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Sultanbeyli'de “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında | Video

Yapılan birebir görüşmelerde vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri gideriliyor. Bunun yanında ev ziyaretlerinde randevu almakta zorlanan vatandaşların randevuları da oluşturuyor. Aşı olmayı kabul eden vatandaşlar günlük randevu oluşturularak vefa aracıyla hastaneye götürülüp aşı olunuyor ve evlerine geri teslim ediliyor. Naciye Çolaklar (72) ve Remziye Beytul (66) ilçe sağlık müdürü Dr. Burak Kaya'nın yoğun ilgisi ve bilgilendirmesi üzerine aşı olmaya ikna oldular. Hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek aşılanıyor.