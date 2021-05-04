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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:52

Tam kapanma döneminde kaldırımlar renklendirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tam kapanma döneminde kaldırımlar renklendirildi

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Belediyesi, renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor.

Beyoğlu Belediyesi, Covid 19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilerek Beyoğlu'nu güzelleştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile bir yandan cadde ve ara sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken biryanda da kaldırımlar boyanarak renklendiriliyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Beyoğlu tam kapanma süresi bittiğinde ilçe halkını ve ziyaretçilerini daha güzel ve temiz bir çevre ile karşılayacak.

RENKLERİ YIPRANMIŞ VE SOLMUŞ KALDIRIM TAŞLARI YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Kaldırımlarda yapılan tretuvar boyama çalışmalarının startı, Taksim Camiinin açılış töreni nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinden verildi. İlçe genelinde yapılacak olan çalışma ile renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarının tamamının boyanarak yeniden canlandırılması hedefleniyor.

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Tam kapanma döneminde kaldırımlar renklendirildi
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