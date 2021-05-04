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Giriş Tarihi: 5.5.2021 05:14

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Karaman'a mevsimlik tarım işçisi götüren Mehmet Kolkısa yönetimindeki minibüs Bahçe İlçesi Kızlaç tünelinde sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kolukısa ile minibüste yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ve Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı
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