Vali yavuz, o şoförü ödüllendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark bünyesinde şoför olarak görev yapan Arif Korkmaz, geçtiğimiz günlerde İzmit-Hereke Güzergahında çalışırken, otobüs seyir halinde iken iftar vaktinin girmesi üzerine, otobüsü müsait bir yere park edip iftarlığını araçta bulunan yolcu ile paylaştı.

Araç kamerasına yansıyan ve büyük beğeni toplayan bu görüntüler üzerine Korkmaz'ı önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından makamında kabul edilerek ödüllendirildi.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu unutmayarak, iftar yemeğini yolcusu ile paylaşan ve iyiliğin çoğalmasına vesile olan şoför Arif Korkmaz'ı önceki günde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından makamında kabul edildi. Vali Yavuz, göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlılık için Korkmaz'a teşekkür edip, ödüllendirerek çalışmalarında başarılar diledi