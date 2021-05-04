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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:45

Yalıncak Plajı deniz sezonunu hazırlanıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yalıncak Plajı deniz sezonunu hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarafından yapımı devam eden ’nde sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı , “Halkı denizle buluşturmak adına hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alan Yalıncak Plajının haziran ayı sonunda tamamlanması hedefliyoruz.” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun önemli projeleri arasında yer alan Yalıncak Plajında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haziran ayının sonuna doğru bitirilmesi planlanan plaj projesindeki çalışmalarda otopark alanı bordür ve oluk yapımı, yaya ve bisiklet yolu, su parkı, mendirek betonu, taş duvar, çocuk oyun alanı, otopark kazı ve dolgu imalatı, kamelyalar, koruma perdesi ile araç yolu tesviyesi yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

KABİNLER AHŞAP KAPLANACAK

Yalıncak Plajı Projesi'nin son durumu hakkında açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Yalıncak'ta yaptığımız plajımız günü birlik tesistir. Tesis içerisinde bulunan soyunma, duş alma kabinleri tuğla gibi görünse de tamamlandığında ahşapla kaplanacakları için çok güzel bir görünüm sağlanacak." şeklinde konuştu.

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Yalıncak Plajı deniz sezonunu hazırlanıyor
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