Yalıncak Plajı deniz sezonunu hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun önemli projeleri arasında yer alan Yalıncak Plajında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haziran ayının sonuna doğru bitirilmesi planlanan plaj projesindeki çalışmalarda otopark alanı bordür ve oluk yapımı, yaya ve bisiklet yolu, su parkı, mendirek betonu, taş duvar, çocuk oyun alanı, otopark kazı ve dolgu imalatı, kamelyalar, koruma perdesi ile araç yolu tesviyesi yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

KABİNLER AHŞAP KAPLANACAK

Yalıncak Plajı Projesi'nin son durumu hakkında açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Yalıncak'ta yaptığımız plajımız günü birlik tesistir. Tesis içerisinde bulunan soyunma, duş alma kabinleri tuğla gibi görünse de tamamlandığında ahşapla kaplanacakları için çok güzel bir görünüm sağlanacak." şeklinde konuştu.