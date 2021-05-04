Yola çıkan köpek faciaya neden oldu: 2 can kaybı!

Antalya'da için çekici ile küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sabri Kavuk (32) ile İsa İşlek (31) feci şekilde can verdi. Kazanın aniden yola çıkar köpeğin neden olduğu bildirildi. Korkunç kaza kent merkezine 70 kilometre uzakta Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ramazan İ. yönetimindeki idaresindeki çekici ile karşı yönden gelmekte olan küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki kamyonet çarpıştı.

BENZİNLİ MOBİLET ALEV ALDI

Korkunç kazada kamyonetin arkasında benzinli mobilet parçalanınca alev aldı. Alev iki araca sıçradı. Kazada kamyonetteki sürücü Sabri Kavuk (3i) ile yanında bulunan akrabası İsa İşlek (31) sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak feci şekilde can verdi. Araçtan atlayan çekici sürücüsü Ramazan İ. ise hafif sıyrıklarla kazadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli'nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde yangının güçlükle söndürdü.

ARAÇ KESİLEREK CESETLER ÇIKARILDI

Korkunç kazada araçta sıkışan ve yanarak can veren Sabri Kavruk ile yakını İsa İşlek araçtan çıkartılamadı. İtfaiye aracın demirlerini keserek cansız bedenleri çıkarttı. Tanınmaz halde olan iki cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki cenaze yakınları tarafından teşhis edilemeyince Baba Kahraman Kavruk ile anne Kadın İşlek'ten DNA örnekleri alındı. Cenazelerin bir gün sonra teslim edileceği bildirildi.

18 KUZU TELEF OLDU

Kazada kamyonettin arkasındaki 18 adet kuzu telef oldu. Engin Yalın, İsa İşlek halasının oğlu Sabri'den 18 kuzu almış. İftar sonrası Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesine kamyonete yüklemişler. Ayrıca araca benzinli mobileti de koymuşlar. Bize gelen bilgilere göre yola aniden köpek fırlıyor. Köpeğe çarpmamak için kaza meydana gelmiş. Kaza sırasında benzinli mobiletin deposu parçalanınca yangın çıkmış" diye konuştu. Korkunç kazanın ardından çekicinin sürücüsü Ramazan İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 GÜN ÖNCE DEDESİNİ KAYBETMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Sabri Kavruk'un 10 gün önce dedesi Hüseyin Kavruk'u koronavurüsten kaybettiği ortaya çıktı. Otopsi işlemlerini ardından Sabri Kavruk ile İsa işlek Bozova Yalınlıgediği mezarlığında birlikte toprağa verileceği kaydedildi. Kavruk ve İşlek'in ikişer çocukları olduğu öğrenildi.