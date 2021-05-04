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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:23

Zehir satıcılarına büyük darbe: 76 tutuklama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zehir satıcılarına büyük darbe: 76 tutuklama

’da narkotik polisi geçtiğimiz ay torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 474 operasyonda gözaltına aldığı 615 kişiden 76’sı tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 1-30 Nisan tarihleri arasında zehir tacirlerine göz açtırmadı. Gerek operasyonlar gerekse uygulamalarda yapılan aramalarda 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 028 adet uyuşturucu hap, 8 kilo 282 gram sentetik kannabinoid, 548 gram metamfetamin, 719 gram eroin, 208 kök kenevir, 15 adet tabanca, 7 tüfek ve 96 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 474 şüpheliden 76'sı cezaevine konuldu.

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Zehir satıcılarına büyük darbe: 76 tutuklama
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