Zehir satıcılarına büyük darbe: 76 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 1-30 Nisan tarihleri arasında zehir tacirlerine göz açtırmadı. Gerek operasyonlar gerekse uygulamalarda yapılan aramalarda 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 028 adet uyuşturucu hap, 8 kilo 282 gram sentetik kannabinoid, 548 gram metamfetamin, 719 gram eroin, 208 kök kenevir, 15 adet tabanca, 7 tüfek ve 96 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 474 şüpheliden 76'sı cezaevine konuldu.