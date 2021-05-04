Zonguldak’ta denetlemeler sürüyor

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde belirlenen kural, tedbir ve kısıtlamalara ilişkin Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler, kasaplar, kuruyemişçiler, paket servis yapan lokantalar, pastaneler ile diğer açık bulunan işyerlerinde gerekli denetimleri yaparak uyarılarda bulunuyor.

Açıklamada, ayrıca, denetleme kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de yol güzergahlarında denetimlerine devam ederek, gelen araçları durdurarak izin belgeleri başta olmak üzere gerekli evraklarını inceliyorlar.