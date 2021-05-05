13 yaşında 140 suç kaydı var

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta 1 ay içerisinde 10 farklı iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 13 yaşındaki T.T.'yi gözaltı aldı. Adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette 140'a yakın suç kaydı bulunan T.T., iki gün öncede otomobilden hırsızlık ve mala zarar verme olayına karıştığı gerekçesiyle kovalamaca sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. T.T. bu seferde Çocuk Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Mayıs günü merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesinde bulunan bir pastaneden salep makinesi, kahve makinesi, fotoğraf makinesi ve lenslerinin çalan şüphelinin de T.T. olduğunu belirledi. T.T. polis tarafından dün yine gözaltına alındı. T.T. hırsızlık olaylarını uyuşturucu madde alabilmek için yaptığını söylediği öğrenildi. T.T. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.T.T.'nin babası İ.T.'nin de konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi 19 farklı suç kaydını bulunduğu ve bu nedenle cezaevinde hapis yattığı belirtildi. Yapılan incelemelerde annenin de T.T. ile ilgilenmediği ve bu nedenle T.T.'nin velayetinin dedesinde olduğu öğrenildi.