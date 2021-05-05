15 sattir haber alınamadı, evinde baygın halde bulundu

Alan'ya'nın Bursa'da yaşayan kızının sabah 10'dan beri annesinden haber alamadığını Belirterek İznik emniyet müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler yaşlı kadının yaşadığı evin, kapının kilitli olduğunu ve camdan baktıklarında televizyonunun açık olduğunu gördüler.