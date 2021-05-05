5 Mayıs Dünya El Hijyeni Haftası’nda temizliğe dikkat çektiler

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Haftası etkinliğinde hijyen ve temizliğe dikkat çekilerek özellikle Koronavirüs ile mücadelede hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğu katılımcılara anlatıldı.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Haftası etkinliği ile ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Melezhan Munis; "Dünya Sağlık Örgütü, özellikle sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek üzere 2009 yılından itibaren 5 Mayıs'ı Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan etmiştir. Bu yıl, COVID-19 salgınına denk gelmesi nedeniyle, el hijyeni konusundaki farkındalık da artmıştır." dedi.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntemin el temizliği olduğunun altını çizen Munis, "Ellerde 150 çeşit bakteri bulunmaktadır. Hayatımızın her anında kullandığımız ellerimizin bakterilerin en fazla barındığı yerler olduğunu biliyoruz. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir yer tutmaktadır. Sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az yüzde 30-50'si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallarda birisi el hijyenidir. Hastanemizde sağlık personeline el hijyenin önemi sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yıl içinde verilen eğitimlerle hatırlatılmaktadır." şeklinde konuştu.

El hijyeni tek başına hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili ve en ucuz yöntem olduğuna vurgu yapan Munis, "El hijyeni; el yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini ifade etmek için kullanılan genel bir kavramdır. El yıkamanın üç türü vardır; sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama. Sosyal el yıkama, günlük yaşantıda herkesin uygulaması gereken el yıkama türüdür. Hijyenik el yıkama, hastanelerde, sağlık çalışanlarının uygulaması gereken el yıkama türüdür. Hijyenik el yıkama için su ve sabun kullanılabileceği gibi alkol bazlı el antiseptikleri de kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılı Ebe ve Hemşireler Yılı olduğundan, bu yılki sloganı "Ebeler ve Hemşireler: Temiz bakım sizin ellerinizde" olarak belirlemiştir." açıklamasında bulundu.

Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarına ve hastaneye gelen vatandaşlara el dezenfektanı ve sabun dağıtıldı.

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Haftası etkinliğine Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, Başhekim Yardımcısı Serdar Munis, İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Müdür Yardımcıları Kadir Demir, Sabgatullah Anmal, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.