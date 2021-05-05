“Ablama şiddet uygulama” diyen kayınbiraderini öldürdü

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Yılmaz, ablası Feride Olgun'a şiddet uygulayan eniştesi Mehmet Olgun ile tartışıp onu uyardı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet Olgun, Mesut Yılmaz'ı pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı Mehmet Olgun ile kardeşini evinde saklayan Yusuf Olgun'u (44) gözaltına aldı. Katil zanlısının kayınbiraderini kendisini tehdit ettiği için vurduğunu ileri sürdü. İfadesine başvurulan Feride Olgun'un ise, "Eşim beni çok kıskanıyordu. Evlendiğimiz günden beri hakaret edip şiddet uyguluyordu. Kardeşim konuşmaya gitmişti" dedi öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Ongun tutuklanırken, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.