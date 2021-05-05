Ak Parti’den 'VIP aşı servisi'

Kapanma döneminde AK Parti'den vatandaşlara 'aşı servisi' hizmeti. Marmaris'in turistik ve kırsal mahallelerinden, aşı sırası gelen vatandaşlar 'aşı servisi'yle naklediliyor. Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı işbirliğiyle, düzenlenen 'aşı servisi'nin ilk gününde kırsal Turgut Mahallesinden 8 kişi, Devlet Hastanesine nakledildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşısını yaptıran vatandaşlar, tekrar servisle ikamet ettikleri adreslere geri bırakıldı. AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'aşı servisi' hizmetinin belli planlayamaya koyulduğu her gün kırsal mahallelerden nakil yapılacağı belirtildi.

MARMARİS'TE AŞILANMAYAN KİMSE KALMASIN

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, 'aşı servisi' hizmetinin devam edeceğini ifade etti. Ceyhun Gökmen şöyle konuştu: "Yapılan planlama kapsamında; tam kapanma sürecinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri AK Parti olarak, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Turgut ve Orhaniye mahallelerimizden aşı randevusu alan ya da randevusuz ilk doz aşı vurulacak vatandaşlarımızı ücretsiz olarak Marmaris'e nakletmeye devam edeceğiz. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hedefimiz Marmaris'te aşılanmayan kimse kalmasın. Aşı servisimiz aşılanmayan kimse kalmayana kadar devam edecek."