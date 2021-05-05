Akıma kapıldı ayakları patladı: Neye uğradığımı şaşırdım!

Cehennemi yaşadığını ifade eden Kaya, "Çocuklarımla birlikte koyunları otlatıyorduk. Direği kırık yüksek gerilim hattının altından geçtim. Ben o hatta elektrik yok biliyordum. Yer yağmur nedeniyle ıslaktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Vücudumda büyük bir ağrı hissettim. Yardımıma gelen çocuklarım beni Patnos'a götürdü. Ayaklarımın altı patlamıştı. Akıma kapılmamla birlikte elektrik kesildi. Kesilmese perişan olurdum. Çocuğum bana dediği, baba elektrik seni çarptıktan sonra şimşek gibi gitti" ded.