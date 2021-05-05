Alanya'daki safari kazasına keşif yapılacak

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 6 Ağustos 2019 tarihinde 1 turistin öldüğü 10 turisttin yaralandığı safari kazasının 3'ncü duruşması dün Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sürücü Nazmi K. katılmazken avukatı duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti duruşmada mütalaayı okunduktan sonra sanık avukatı müvekkilinin beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Sapadere Kanyonu yolunda 1 turistin öldüğü, 10 turistin yaralandığı olay yerinde sanık Nazmi K. hazır edilmesine. ve keşif yapılmasına karar verirken duruşma 21 Eylül 2021 tarihine ertelendi.
İKİ YIL ÖNCE MEYDANA GELDİ
6 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana gelen kazada Nazmi K. (26) idaresindeki turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 10 turist yaralanırken olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 1 turist hayatını kaybetti.
Sürücü sanık Nazmi K., hastanede tedavisinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.