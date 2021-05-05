Alfa’nın operasyon görüntüleri yayımlandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan bir kamyonetin tavanına zulalanmış uyuşturucunun detektör köpek 'Alfa' tarafından bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Öte yanan operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yarın Körfez Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

HERKESTEN SAKLADIK SANDILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Tipioğlu; mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Kamyonetin tavanına zulaladılar. Herkesten sakladık sandılar. Ama Alfa'dan saklayamadılar. Dedektör köpeğimiz Alfa'nın katıldığı aramada 140 Kilo Eroin ele geçiren arkadaşlarımı kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."