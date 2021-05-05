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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:48 Son Güncelleme: 5.5.2021 12:53

Alfa’nın operasyon görüntüleri yayımlandı

ABBAS ÇAKAR
Alfa’nın operasyon görüntüleri yayımlandı

Narkotik Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda,  kamyonet tavanına zulalandığı öğrenilen ve detektör köpek ‘Alfa’ tarafından bulunan 139 kilo 350 gram eroin ile ilgili bir mesaj yayınlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, çalışmalarından dolayı personeli kutladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan bir kamyonetin tavanına zulalanmış uyuşturucunun detektör köpek 'Alfa' tarafından bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Öte yanan operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yarın Körfez Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

HERKESTEN SAKLADIK SANDILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Tipioğlu; mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Kamyonetin tavanına zulaladılar. Herkesten sakladık sandılar. Ama Alfa'dan saklayamadılar. Dedektör köpeğimiz Alfa'nın katıldığı aramada 140 Kilo Eroin ele geçiren arkadaşlarımı kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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Alfa’nın operasyon görüntüleri yayımlandı
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