Alkollü sürücü kaza yaptı arkadaşı başından ayrılmadı

Olay, 01.00 sıralarında Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1.46 promil alkollü olduğu iddia edilen Kadir Sever idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işyerinin camına vurduktan sonra cadde üzerindeki bankamatiğe çarparak durdu. Kazada sürücü Kadir Sever yaralanırken yanında bulunan Buse Aşık ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ARKADAŞI BAŞINDAN AYRILMADI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buse Aşık, ambulans gelene kadar arkadaşı Kadir Sever'in başından bir an olsun ayrılmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Sever, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza nedeniyle sürücünün çarptığı iş yerinin camı kırılırken bankamatikte de hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kadir Sever'in 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.