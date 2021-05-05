Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden hasta nakli yapan 23 BT 392 plakalı ambulans ile R.B idaresindeki 23 ABN 803 Citroen c elysee marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan iki hasta yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





Polis, çevre güvenliği alarak kontrollü geçişleri sağlayarak, kaza yerinde inceleme yaptı.