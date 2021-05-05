Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 5.5.2021 17:13

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da hasta nakil yapan ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden hasta nakli yapan 23 BT 392 plakalı ambulans ile R.B idaresindeki 23 ABN 803 Citroen c elysee marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan iki hasta yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis, çevre güvenliği alarak kontrollü geçişleri sağlayarak, kaza yerinde inceleme yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA