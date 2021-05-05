Antalya’da ilginç olay: Halamın oğlu İçişleri Bakanlığı’nda müdür!





"BEN CEZA KABUL ETMİYORUM"



Burada kendisine ceza yazılacağını öğrenen ve polis ekiplerine direnen Mehmet E., "Sizi İçişleri Bakanlığına kadar şikayet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Yaptığınız ayıp bir şeydir. Ben Antalya'da ikamet etmiyorum. Benim burada evim yok. Evim yok abi? Ben nereye çıkacağım? Ben de kaldırım üzerinde yatarım. Ben size 50 kere mi kimlik vereceğim. Benim kimliğimi kontrol ettiler. Biz zaten mağdur olduk, bize neden ceza yazılıyor. Bu neyin cezası? Bizim kalacak yerimiz yok. Ben neden itiraz için idareye gideceğim? Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar" dedi.