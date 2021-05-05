Ayetel Kürsi kısaca nedir? Ayetel Kursi’nin ana fikri konusu ve adını nereden almıştır?

Ayetel Kürsi, herkesin mutlaka ezbere bilmesi ve okuması gereken bir ayettir. Hadis kaynaklarında Ayetel Kürsi'nin fazileti ve faydaları hakkında oldukça fazla bilgi yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.) ''ayetlerin efendisi'' olarak tanımlamıştır. Günümüzde genellikle uyumadan önce okunan bu ayetin ana konusu da merak konusu olmaktadır. Ayetel Kürsi kısaca nedir başlığı üzerinden ana konuya ve anlamına ulaşabilirsiniz. İşte Ayetel Kürsi nedir sorusunun yanıtı!

Ayetel Kürsi Nedir?

Ayetel Kürsi, Bakara Suresinin 255. ayeti kerimesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.) ''ayetlerin efendisi'' olarak tanımlamıştır. Müslüman âlemi için en mühim ibadetlerin başında yer alan namaz kılarken de okunur. Namaz bitiminde de okunan bu ayeti geceleri uyumadan önce okumak ise adet haline gelmiştir. Her türlü tehlikeye karşı muhafaza eden Ayetel Kürsi, çok derin anlamlar taşımaktadır. Hadis kaynaklarında da bu ayetin önemine açıkça vurgular yapılmıştır.

Ayetel Kürsi'nin Ana Konusu ve Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Faydaları

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ'b'a "Allah'ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür" diye sorup "Âyetü'l-kürsî'dir cevabını almıştır.

Ayetel Kürsi çok önemli bir duadır. Herkesin mutlaka okuması gereken anlamı derin dualar arasında yer alır. Okuyan kişileri, ailesini, komşularını, çevresindekileri bütün kötülüklerden koruyan bu duanın faziletleri oldukça büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete'l-kürsî'yi okumuştur. Bakara suresinin 255. ayeti, içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılmaktadır.

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