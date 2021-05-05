Ayetel Kürsi'nin faziletleri ve faydaları nelerdir? Ayetel Kürsi duası fazileti ve hiç bilinmeyen sırları

Ayetel Kürsi muhakkak ezberlenmesi gereken, önemi ve anlamı çok büyük olan ayetlerden birisidir. Dualar, insanları kötülüklerden, belalardan en iyi şekilde korur ve muhafaza eder. Bu önemli dualar arasında yer alan Ayetel Kürsi'nin faziletleri arasında; duanın okunduğu eve şeytanın giremeyeceği, sürekli okuyan kişilerin hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişeceği, yine sürekli okunursa geçmişte işlemiş olduğu günahların bağışlanacağı gibi pek çok fazileti vardır. Peki; Ayetel Kürsi'nin faziletleri ve faydaları nelerdir? İşte Ayetel Kürsi'nin bilinmeyen sırları!

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır.

Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur.

Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

Ayetel Kürsi duasına ilişkin bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Her kim, her farz namazının arkasından Ayetel Kürsi okunursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah onu kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Her kim dara düştüğünde, bunalıma girdiğine Ayetel Kürsi okursa, Allah kulunun imdadına yetişir.

Eve giderken ya da evden çıkarken Ayetel Kürsi okunursa okuyan kişinin sabahtan akşama kadar işleri hayır ve selametle gider.

Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: 'Her kim, yatağına yattığında "Âyetel-Kürsi'yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.

Duaların kabul olunması için bol bol Ayetel Kürsi okunmalıdır.

Ayetel Kürsi, Kur'an'ın dörtte biridir.

Kur'an'ın en yüksek noktası Bakara Suresi'dir. Bakara Suresi içindeki en önemli ayet ise Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan girmez, okunduğunu duyduğunda evden çıkar.

Hasta ve şifa bekleyen kişilerin üzerine okunursa şifaya kavuşulur.

Ayetel Kürsi okuyan kişi kendini güvene alır.

Ayetel Kürsi 170 defa okunursa Allah okuyan kişinin her işine yardımcı olur.

Ayetel Kürsi okuyan kişi sıkıntı, zorluk ve darlık çekmez. Kederden uzak olur, bolluk berekete kavuşur. Arzularını ve isteklerini elde eder.

Ayetel Kürsi okuyan kişinin anlayışı artar. Tehlikeli durumlardan kurtulur.

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar kabir genişler ve ölünün derecesi mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

Ayetel Kürsi; buğday, pirinç gibi şeylere 313 defa okunursa bereket ve bolluk gelir.

Ayetel Kürsi Allah'ın tevdihi ile alakalı bir ayettir.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAYDALARI

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ'b'a "Allah'ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür" diye sorup "Âyetü'l-kürsî'dir cevabını almıştır.

Ayetel Kürsi çok önemli bir duadır. Herkesin mutlaka okuması gereken anlamı derin dualar arasında yer alır. Okuyan kişileri, ailesini, komşularını, çevresindekileri bütün kötülüklerden koruyan bu duanın faziletleri oldukça büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete'l-kürsî'yi okumuştur. Bakara suresinin 255. ayeti, içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılmaktadır.

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