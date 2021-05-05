Azılı hırsızlara operasyon!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 25 Mart ve 29 Mart 2021 tarihleri arasında meydana gelen 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 açıktan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları incelemeler sonucu olayın faili oldukları belirlenen 24 ayrı suçtan sabıkalı E.A, 18 ayrı suçtan sabıkalı M.D. ve 14 ayrı suçtan sabıkalı V.B. isimli şüpheli Derince ve Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Ayrıca şahısların İzmit ilçesinden çaldığı otomobilde bulunarak sahibine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.