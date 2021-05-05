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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:51

Azılı hırsızlara operasyon!

ABBAS ÇAKAR
Azılı hırsızlara operasyon!

İzmit ve Başiskele İlçelerinde meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlıkları ile bir açıktan hırsızlık olayının zanlıları oldukları belirlenen ve hepsi çok sayıda suçtan sabıkalı olan 3 kişi, Derince ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 25 Mart ve 29 Mart 2021 tarihleri arasında meydana gelen 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 açıktan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları incelemeler sonucu olayın faili oldukları belirlenen 24 ayrı suçtan sabıkalı E.A, 18 ayrı suçtan sabıkalı M.D. ve 14 ayrı suçtan sabıkalı V.B. isimli şüpheli Derince ve Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Ayrıca şahısların İzmit ilçesinden çaldığı otomobilde bulunarak sahibine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Azılı hırsızlara operasyon!
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