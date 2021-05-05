Bir şehir panikte! Kene kabusu geri döndü: Koronavirüs'ten daha kötü!





"KENE KORONADAN DAHA KÖTÜ"



Peynirli köyü sakinlerinden çiftçi Tuncer Akyüz (60) ise köylerinde geçmişten bu yana kene olduğunu ama zararlı kenenin son bir kaç yıldır ortaya çıktğını hatırlattı. Akyüz "O zamana kadar yoktu. Kendimizi ona göre koruyoruz. Paçamızı katlıyoruz, çizme giyiyoruz aldığı o başka bir şey yok. Hayvanı sağıyorken bize geçiyor mecbur hayvanla ilgileneceksin o hayvanı besleyeceksin. Kene koronadan kötü, korona iyi yine kene yakaladı mı hemen götürüyor" şeklinde konuştu.