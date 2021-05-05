Mardin'deki Pelitli Köyü'nde hiç koronavirüs görülmedi

Koronavirüs salgının dünyada ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden buyana aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitli köyünde bugüne kadar hiçbir korona virüs vakası görülmedi.

70 haneli 400 nüfuslu köyde yaşayan vatandaşlar, günlük hayatlarını sürdürürken maske, mesafe ve hijyen konularına titizlikle özen gösteriyorlar. Pandemi kurallarına uyulması konusunda da köyün camisinden de sık sık uyarı anonsları yapılıyor. Şehir dışından akrabaları ve tanıdıklarının çok kısa sürelerde köye gelip işlerini gördüklerini ve döndükleri aktarılırken, köylülerde ihtiyaçlarını şehir merkezinde karşıladıktan sonra hemen köye geri dönüyorlar.

Pelitli Köyü muhtarı Mehmet Acar, tedbirlere uymaları sayesinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyleyerek, "Koronavirüs hastalığı köyümüze gelmemiş, Allah'a şükürler olsun. Bizlerde kendimize dikkat ediyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz, köylülerimizi uyarıyoruz. Şehre gittiğimizde de kendimize dikkat ediyoruz. Özellikle sosyal mesafe ve hijyen konusu bizim birinci önceliğimiz ve en çok dikkat ettiğimiz konudur. Bize misafirler de geldiği zaman uzaktan selamlaşıyoruz, temastan kaçınıyoruz. Taziyelerimizde dahi olsa uzaktan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir arada toplu bir şekilde bulunmamaya dikkat ediyoruz ve sürekli maskelerimizi takıyoruz." dedi.