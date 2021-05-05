Bursa’da 13 bin hektar tarım arazisi suya kavuşuyor

Bursa'nın Orhangazi'ye bağlı Dutluca Mahallesi ile Sölöz Mahallesi arasında kalan alanda başlanan Güney Yaka Sulama Hattı Projesinde sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında sulamanın yapılabileceği projeyi yerinde inceleyen Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Projede su verme işlemleri 15 Temmuz'da başlayacak. Böylece Sölöz ve Dutluca hattında yaklaşık 13 bin 55 hektar tarım alanı suya kavuşmuş olacak" dedi.

TEMELİNİ ERBAKAN ATMIŞTI

Temelleri 1995 yılında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından atılan, 2004 yılına kadar da yüzde 5'lik bölümü tamamlanabilen İznik-Orhangazi ve Balarım Orhangazi 2'nci Pompaj İstasyonu ismi ile bilinen Güney Yaka Sulama Projesindeki çalışmalar kapsamında Sölöz ile Dutluca arasındaki sulama hatlarında sorun yaşanmıştı. Yaşanan sorunu ortadan kaldırmak için bölgede yaklaşık 3 bin metrelik yeni hat çalışmasına ise geçtiğimiz mart ayında başlanmıştı. DSİ Bursa Birinci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, projenin tamamlanma süresinin Ağustos ayı olduğunu belirterek, "Ancak yüklenici firmamız projede önde gidiyor. Planlamamıza göre Temmuz ayında bu hatta sulamayı başlatmayı planlıyoruz." dedi.

15 BİN METREKÜPLÜK SULAMA HAVUZU DA YAPILIYOR

Proje kapsamında Yeni Sölöz yolu üzerinde inşa edilen yeni sulama havuzunda da inşaat tamamlanma aşamasına geldi. Burada inşa edilen yeni regülasyon deposu 15 bin metreküp kapasiteli olacak. Bu depo ile birlikte akşamları elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde depo doldurulacak gündüz saatlerinde ise kesintisiz 8 saatlik bir sulama yapılabilecek. Çalışmaların devam ettiği bölge incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık Sölöz Pompa İstasyonu'ndaki basınç düşmesini engellemek maksadıyla pompa istasyon girişine 2 bin metreküplük regülasyon deposu yapılarak vakum etkisinin ortadan kaldırıldığını da söyledi.