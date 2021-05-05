Çanakkale Zaferi ne zaman başladı ve kaç yılında oldu? Çanakkale Savaşı kaç yıl sürdü?

Çanakkale Zaferi ne zaman, kaç yılında oldu ve Çanakkale savaşı kaç yıl sürdü soruları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ KAÇ YIL SÜRDÜ, NE ZAMAN, KAÇ YILINDA OLDU?

Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başlamış, 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

3. Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.