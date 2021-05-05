Aynı kızı seven arkadaşını boğarak öldürdü

Bursa'da bir aracın bagajında cesedi bulunan 32 yaşındaki Sinan Sönmez cinayetinde Rus asıllı Nariman Sarvarov tutuklandı. Cinayetin, aynı kızı seven iki genç arasındaki kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kestel ilçesi Vanlı Mehmet Mahallesi'nde plakasız bir aracın bagajından gelen kokular üzerine polise haber verildi. Aracı açan polis, bagajda çürümeye başlamış bir erkek cesedi buldu. Sinan Sönmez'e ait olduğu tespit edilen ceset olayında düğüm çözüldü. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kamerasını inceleyen polis, aracı caddeye park eden şahsın Rus uyruklu Nariman Sarvarov olduğunu tespit etti. Sarvarov ile Latife A., Sabit D., Alişan D. ve İsmail Ç., gözaltına alındı. Sarvarov ifadesinde, "Sinan ile İnegöl'de ormanda alkol aldık. Aramızda Latife A. yüzünden tartışma çıktı. İkimiz de Latife'yi seviyorduk. Ona yumruk atarak bayılttım. Daha sonra aracın bagajında boğarak öldürdüm" dedi. Nariman Sarvarov tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.