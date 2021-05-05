"Çok yakında yanınıza döneceğim" demişti! O Profesörden acı haber

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevinden 2 yıl önce emekliye ayrılan Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında hizmet vermeye devam etti. Öğün'ün kızında 1 ay önce İngiliz varyantlı mutant virüs görüldü. Kızının tedavisi sırasında kendisi de enfekte olan Öğün, solunum sıkıntısı yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Cemile Öztin Öğün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



'ÇOK YAKINDA YANINIZA DÖNECEĞİM MESAJI'



Cemile Öztin Öğün, 7 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Değerli danışanlarım, canımdan çok sevdiğim kızım maalesef okulunda İngiliz mutant virüsü ile enfekte oldu. Homeopati, ozon tedavisi ve akupunktur uygulamaları ile tedavisine devam ettiğim sırada ise virüs bana da bulaştı. Homeopatik ilaçlar, ozon tedavisi ve akupunktur ile süreci en az zararla atlatmak için mücadele ediyoruz. Dualarınız ve iyi dilekleriniz sayesinde çok yakında yanınıza dönmüş olacağım, sevgiler" notunu paylaştı.



Prof. Dr. Cemile Öztin Öğün bugün Yazır Mezarlığında toprağa verilecek.