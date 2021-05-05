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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:07

Denetimde durdurulan kadın: Yalnız yaşıyorum, izin alamadım

MEHMET AL
Denetimde durdurulan kadın: Yalnız yaşıyorum, izin alamadım

'da tam kapanma sürecinin 5. gününde polis tarafından durdurulan kadın sürücü yalnız yaşadığını ve kimseden izin alamadığını söyledi. Polisin eve gönderdiği kadın sürücü, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 17 günlük kapanma sürecinin 5. gününde sıkı denetimler ve kontroller sürüyor.

Polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde kurdukları kontrol noktalarında araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol ederek kurallara riayet edip etmediklerini denetledi.

Kontroller sırasında durdurulan bir kadın sürücü, polis memurlarına yalnız yaşadığını ve hiç kimseden izin alamadığını söyledi. Polis ekiplerinin ikaz ederek evine gitmesini istediği sürücü, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek evinin yolunu tuttu.

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Denetimde durdurulan kadın: Yalnız yaşıyorum, izin alamadım
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