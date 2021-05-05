Denetimde durdurulan kadın: Yalnız yaşıyorum, izin alamadım

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 17 günlük kapanma sürecinin 5. gününde sıkı denetimler ve kontroller sürüyor.

Polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde kurdukları kontrol noktalarında araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol ederek kurallara riayet edip etmediklerini denetledi.

Kontroller sırasında durdurulan bir kadın sürücü, polis memurlarına yalnız yaşadığını ve hiç kimseden izin alamadığını söyledi. Polis ekiplerinin ikaz ederek evine gitmesini istediği sürücü, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek evinin yolunu tuttu.