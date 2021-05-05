Devlet sahip çıktı Melis yeniden doğdu

İzmir'de yaşayan Melis Akbaş 4 yaşındayken lösemiye yakalandı. 4 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Melis, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Almanya'daki donörden bulunan ilikle 8 yaşında kanseri yendi. Yaşıtları 3. sınıfa giderken yıllarca tedavi gördüğünden dolayı okuma yazmayı dahi öğrenemeyen Belis için Milli Eğitim Bakanlığı seferber oldu ve özel olarak öğretmen görevlendirdi. Eve gelen öğretmen, Melis'e 3 ayda okuma yazmayı öğretti. Eğitim hayatına 3. sınıftan başlayan Melis, yaşıtlarıyla olan farkı kısa sürede kapattı. Şu an 14 yaşında olan ve 8. sınıfa giden Melis okulun en iyi 5 öğrencisi arasında. Memur olan Sevil (44) ile Bahadır Akbaş (47) çiftinin büyük çocukları olan Melis Akbaş'a henüz 4 yaşındayken lösemi teşhisi kondu. İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye başlayan Akbaş, 2.5 yıl süren tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak Melis 20 gün sonra tekrar kansere yakalandı. Tek kurtuluşu ilik nakline bağlı olan Akbaş için Sağlık Bakanlığı desteğiyle dünyadaki bütün ilik bankaları teker teker tarandı. "Melis'e Kan Ver" ve "Melis'e İlik Lazım" kampanyaları düzenlendi, tüm Türkiye küçük kız için seferber oldu. Melis için yürüyüşler bile yapıldı. Melis 8 yaşındayken Almanya'da uygun ilik bulundu. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde lösemi hastası Melis Akbaş'a kemik iliği kök hücresi nakli başarıyla yapıldı.Yaşıtları ilkokul 3. sınıfa başlarken, 4 yıl boyunca süren tedavisi nedeniyle okuma yazmayı bile öğrenemeyen Melis için Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretmen görevlendirdi. Evde aldığı dersler sayesinde 3 ay içinde okuma yazmayı öğrenen Melis eğitim hayatına ilkokul 3. sınıftan başladı. Melis hayata 1-0 geride başlamasına karşın, çabasıyla arkadaşlarıyla olan farkı kısa sürede kapattı. Şu an 14 yaşında olan 8. sınıfa giden Melis okulun en iyi 5 öğrencisi arasına girmeyi başardı. Melis Akbaş "İleride doktor olup hasta çocukları iyileştirmek ve devletime, milletime hizmet etmek istiyorum. İngilizce ve İspanyolca öğreniyorum" diye konuştu.