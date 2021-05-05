Duygu Çelikten davasında sona doğru! Antalya'da ormana gömmüşlerdi!

ANNE DİZ ÇÖKÜP 'BENİM KIZIMI GERİ VERİN' DİYE AĞLADI

Duruşmada sanıklardan şikayetini tekrarlayan anne Leyla Çelikten, iki dizinin üstüne çöküp iki kolunu açarak, "Benim kızımı öldüren, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikayetçiyim. Bu kişilerin tamamı en ağır şekilde cezalandırılsın. Kadın cinayetleri son bulması için Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın. Bunlar suçtan kurtulmak için yalan uydurup senaryo üretiyorlar. O zaman bana kızımı geri verin. Benim kızımın silahı yoktu. Şimdi kızım 'Kendi kendini vurdu' diye yalan uyduruyorlar" diye ağladı.Anıl Çelikten ise kız kardeşinin uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmediği için öldürüldüğünü söyledi.