Duygu Çelikten davasında sona doğru! Antalya'da ormana gömmüşlerdi!

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Afyonkarahisar Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Veli Ünver Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı. Diğer 3 sanık ise Antalya E Tipi cezaevinden yine SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise Duygu Çelikten'in annesi Leyla, erkek kardeşi Anıl Çelikten yerlerini aldı.
ANNE DİZ ÇÖKÜP 'BENİM KIZIMI GERİ VERİN' DİYE AĞLADI
Duruşmada sanıklardan şikayetini tekrarlayan anne Leyla Çelikten, iki dizinin üstüne çöküp iki kolunu açarak, "Benim kızımı öldüren, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikayetçiyim. Bu kişilerin tamamı en ağır şekilde cezalandırılsın. Kadın cinayetleri son bulması için Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın. Bunlar suçtan kurtulmak için yalan uydurup senaryo üretiyorlar. O zaman bana kızımı geri verin. Benim kızımın silahı yoktu. Şimdi kızım 'Kendi kendini vurdu' diye yalan uyduruyorlar" diye ağladı.Anıl Çelikten ise kız kardeşinin uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmediği için öldürüldüğünü söyledi.
SİLAHI ALMAK İSTERKEN KENDİNİ VURDU
Veli Ünver'in avukatı ise olayın bıçakla değil silahla meydana geldiğini tekrarlayarak Duygu Çelikten'nin elbiselerini incelenmesini talep etti. Duruşma savcısı ve mahkeme bu talebi reddetti. Veli Ünver de olayda bir suçunun olmadığını tekrarlayarak olayın boğuşma anında silahla meydana geldiğini yineledi. Tahliyesini talep etti.
İNDİRİMSİZ CEZA ALSIN
Duruşmada mahkeme başkanı yargılamada sonuna geldiğini belirterek savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı Veli Ünver'in "Kasten öldürmeden" cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasının talep etti. Savcı ayrıca tutuklu bulunan 3 sanık için ise "Delilleri yok etmekten" cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Serhat, ağabeyi Doğukan Özcan ve cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in tahliyesini istedi. Sanık avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme sanıkları tamamının tutukluluk hallerini devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ünver., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.