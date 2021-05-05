En az vakaya sahip Şırnak’ta kurallara uyuluyor

Koronavirüs risk haritasının haftalık verilerinde Türkiye'de en az vaka görülen Şırnak'ta, hedef düşük bunu dahada aşağıya çekmek ve kalıcı hale getirmek.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Şırnak, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 55,04 olurken, bu hafta ise 46,12'a geriledi. Bu oranla Şırnak Türkiye'nin en az vaka görülen kenti oldu.

Tam kapanmanın yaşandığı ülke genelinde olduğu gibi Şırnak'tada cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Kentin belirli noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 saat esasına göre uygulama yaparken, dışarda ise sadece izinli olan kişilerin olduğu görüldü.

Şırnak Sağlık Müdürü Op.Dr. İsmail Başıbüyük; "Şırnak ili olarak pandeminin başından beri çok büyük bir özveri ile çalışan hem sağlıkçılar hemde çok iyi disiplinize olmuş bir ekip çalışması gösterdik. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarında bize çok büyük bir destek gösterdiğini fark ettik. Son dönemde vaka sayılarında tüm ülkede olduğu gibi çok hızlı olmasada bir artış olduğunu gözlemlemekteydik. Ne zamana kadar? Geçen haftaya kadar. Geçen hafta itibari ile tam kapanma kararlarının gelmesiyle beraber. İlimizde de tam kapanma kararlarını maksimum düzeyde uygulanmasıyla beraber. Şırnak ilimizde de vaka sayılarında aşağıya doğru bir inişi gözlemlemekteyiz. Amacımız bu inişi daimi hale getirebilmek. Ve bu daimi hale gelmiş iniş ile beraber vaka sayısında minimum düzeyi sağlayabilmek. Bununla beraber aşılamayı da yüksek düzeylere ulaştırıp toplumun çoğunluğunu, hedeflenen nüfustaki çoğu insanın aşılanmasını sağlayarak pandemiyi sonlandırmayı hedefliyoruz." dedi