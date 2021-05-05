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Giriş Tarihi: 5.5.2021 10:15

Fenomenlerin güzellik sırrı: Kuaför

Fenomenlerin güzellik sırrı: Kuaför Ahmet Köse

Kimininki altın sarısı rengiyle, kimininki ’i kıskandıracak uzunluğuyla ama hemen hepsi dikkat çekici saçlarıyla adından söz ettiriyor. Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil stilleriyle de beğeni toplayan influencer’lar, saçlarına büyük özen gösteriyor. Birçoğunun saç tasarımı da aynı ismin imzasını taşıyor: Kuaför .

Uzun yıllardır sanat, moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleriyle çalışan kuaför Ahmet Köse, son dönemde influencer'ların da gözdesi haline geldi. Yüzlerce daimi müşterisi bulunan Köse, müşteri portföyüne sosyal medya fenomenleri yani 'influencer'ları da ekledi.


INSTAGRAM'DA SAÇLAR ÖNEMLİ
Instagram dünyasında son dönemde saçlarıyla dikkat çeken birçok fenomen, Ahmet Köse'yle çalışıyor. Köse, çarpıcı paylaşımlar için saçların çok önemli olduğunu söylüyor: "Özellikle Instagram, görsellik üzerine kurulu bir platform. Paylaştığınız fotoğraflarda bakışınız, duruşunuz, kıyafetiniz kadar saçlarınızın görünüşü de önemli. Benim çalıştığım isimler, ışıl ışıl parlayan sağlıklı saçlarıyla dikkatleri daha fazla üzerlerine çekiyorlar."


YURTDIŞINDAN DA TALEP VAR
İmza attığı saçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ahmet Köse'nin şöhreti, Instagram sayesinde sınırları aştı. Yurtdışından çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Köse, "Kapanma sonrası salonumuzu açtığımızda yabancı müşterilerimizi de büyük mutlulukla kabul edeceğiz" diyor.

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Fenomenlerin güzellik sırrı: Kuaför Ahmet Köse
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