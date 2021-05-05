Fenomenlerin güzellik sırrı: Kuaför Ahmet Köse

Uzun yıllardır sanat, moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleriyle çalışan kuaför Ahmet Köse, son dönemde influencer'ların da gözdesi haline geldi. Yüzlerce daimi müşterisi bulunan Köse, müşteri portföyüne sosyal medya fenomenleri yani 'influencer'ları da ekledi.



INSTAGRAM'DA SAÇLAR ÖNEMLİ

Instagram dünyasında son dönemde saçlarıyla dikkat çeken birçok fenomen, Ahmet Köse'yle çalışıyor. Köse, çarpıcı paylaşımlar için saçların çok önemli olduğunu söylüyor: "Özellikle Instagram, görsellik üzerine kurulu bir platform. Paylaştığınız fotoğraflarda bakışınız, duruşunuz, kıyafetiniz kadar saçlarınızın görünüşü de önemli. Benim çalıştığım isimler, ışıl ışıl parlayan sağlıklı saçlarıyla dikkatleri daha fazla üzerlerine çekiyorlar."



YURTDIŞINDAN DA TALEP VAR

İmza attığı saçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ahmet Köse'nin şöhreti, Instagram sayesinde sınırları aştı. Yurtdışından çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Köse, "Kapanma sonrası salonumuzu açtığımızda yabancı müşterilerimizi de büyük mutlulukla kabul edeceğiz" diyor.