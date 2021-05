Filyasyon bisikleti

Gaziantepli fizyoterapist Furkan Tütüncüler, bir yıldır görev yaptığı filyasyon ekibinde, vaka artışı nedeniyle araç sayısı yeterli gelmeyince çareyi bisikletiyle hastalara ilaç ve test ulaştırmakta buldu. Özverili çalışması yöneticileri tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilen Tütüncüler, araç ve personel sayısı yeterli olmasına rağmen "hızlı ve sportif" olduğu için hala bisikletle filyasyona çıkıyor.

Pandemi öncesinde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan bir çocuk babası Furkan Tütüncüler (32) şehirde 700'ü aşkın sağlık görevlisi gibi vakaların artmasıyla birlikte aldığı eğitimden sonra filyasyon çalışmalarında görevlendirildi. Bir süre hastanede görev yapan Tütüncüler bir yıldır da evinin bulunduğu Akkent mahallesindeki sosyal tesiste bulunan filyasyon ekibinde görev yapıyor. Vardiya sistemiyle çalışan ekipte yer alan Tütüncüler ilçede günlük vaka sayısının 160-165'lerde olduğu dönemde hastalara ulaşma süresinin 18 saati bulması üzerine Sağlık Müdürlüğü tarafından personel takviyesi yapılınca yeterli araç olmadığı için sorunun çözülmediğini görünce çareyi evinden getirdiği bisikletiyle hastalara ulaşmaya çalışmakta buldu.

Şehrin en büyük mahallelerinden olan on binlerce insanın yaşadığı Akkent bölgesinde vakalara hızla ulaşan Furkan Tütüncüler, hastaların ilaçlarını teslim edip gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra aynı hızla filyasyon noktasına dönüyor. Noktaya gerekli araç takviyesi yapılmasına rağmen Tütüncüler aylardır bisiklet kullanmaya devam ediyor.

VAKAYA ULAŞMA SÜRESİ 2 SAAT

"Burası çok katlı binaların olduğu bir semt ve araç park yeri bulmak zor ve trafikte araç kullanmakla zaman kaybetme ihtimali daha yüksek" diyen Tütüncüler, "İlk başlarda araç olmadığı için başlamıştım ama artık alışınca bırakamıyorum. Hem görevimi hızlı yapıp vakalara erken ulaşıyorum hem de spor yapmış oluyorum. Araç ve personel sayımız yeterli. Ayrıca insanların tecrübesi arttı; adresleri iyi biliyoruz. Teknolojiyi ve haritaları da iyi kullanıyoruz. Şu an filyasyon süremiz 2 saate düştü. Vaka bilgisi bize ulaşınca ortalama 2 saatte hastaya ulaşıyoruz. Vaka yoğunluğun olduğu dönemde 18 saati bile geçiyordu. Şuanda maksimum 3 saat. Bu süre içinde mutlaka ulaşıp ilacını veriyor, gerekiyorsa evdeki diğer kişilerin testini yapıyoruz" diye konuştu.

TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI

Özverili ve örnek davranışı nedeniyle Tütüncüler'e teşekkür belgesi takdim eden Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir ise, filyasyon görevlilerinin büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Özdemir, "Furkan örnek oldu, diğer arkadaşlarımız da büyük emek sarf ediyorlar. Şu an sahadaki filyasyon ekiplerinde her branştan sağlık görevlisi var. Fizyoterapisti, hemşiresi, ebesi var. İlimizde filyasyon süresini ortalama 2 saate düşürdük. Arkadaşlarımız 2 saat içinde hastaya ilaç ulaştırma, bilgilendirme, aileye test yapma gibi filyasyon işlemlerinin tamamını bitiriyorlar. Şahinbey ilçemizde 360 kişi filyasyon ekiplerinde görev yapıyor. 3 vardiya halinde, her grupta 120 kişi çalışıyor. İlçemizin 9 bölgesinde filyasyon noktaları oluşurduk. Belediyelerimize ait sosyal tesisler bize tahsis edildi, bu ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Hizmet vatandaşa daha kolay ulaşıyor. Test yaptırmak isteyenler de evlerine en yakın bölgeye gelerek kısa sürede numune veriyor" dedi.