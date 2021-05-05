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Giriş Tarihi: 5.5.2021

bedeli dijital olarak ödenebilir

Fitre bedeli dijital olarak ödenebilir
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkânı kısıtlı olduğu için fitre veya zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirtti. Bozkurt, "Ramazanın son 10 gününe girdik. Eğer vermediysek hâlâ bir an önce vermemiz gerekir. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün" şeklinde konuştu.
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Fitre bedeli dijital olarak ödenebilir
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