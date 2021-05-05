Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güneş panelinin aküsü patladı 2 bağ evi küle döndü
Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:08

Güneş panelinin aküsü patladı 2 bağ evi küle döndü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Güneş panelinin aküsü patladı 2 bağ evi küle döndü

'da bir bağ evinin çatısında bulunan güneş panelinin aküsü patladı. 2 bağ evi ve bir cip yandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı tarihi Trilye Mahallesi Kaymakoba yolu üzerinde Özcan Ö. ve Mehmet A.'ya ait 2 katlı bağ evlerinin bulunduğu alanda güneş panelinin aküsünün patlaması neticesinde yangın çıktı.

Patlama sırasında şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, kısa sürede alev topuna dönen iki bağ evinde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması neticesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında hafif yanarak zarar gören bir cip itfaiye ekipleri tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri tahkikat başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş panelinin aküsü patladı 2 bağ evi küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA