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Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:35

Gürültüden dolayı tartışmışlardı! Böyle çatıştılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Gürültüden dolayı tartışmışlardı! Böyle çatıştılar!

’da iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü, iki kişinin ise yaralandığı olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; iki grup gürültü nedeniyle tartıştı. Taraflar daha sonra barıştı. Bir gün sonra Ş.M. (21) ve A.A. (22) isimli iki kişi akrabalarıyla A.A.'nın (50) iş yerine gitti. İki grup arasında yeniden tartışma çıktı. A.A. (50) isimli kişi; Ş.M. (21) isimli kişiyi başından, E.A. (22) isimli kişiyi ise sırtından pompalı tüfekle yaraladı. E.A. da A.A.'yı tabanca ile göğsünden yaraladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.M. (21) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.A. (21), A.A. (23) ve Ö.F.K. (21) isimli şüpheliler tutuklandı. E.A. (22) isimli şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ediyor.

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Gürültüden dolayı tartışmışlardı! Böyle çatıştılar!
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