Gürültüden dolayı tartışmışlardı! Böyle çatıştılar!

Olay, İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; iki grup gürültü nedeniyle tartıştı. Taraflar daha sonra barıştı. Bir gün sonra Ş.M. (21) ve A.A. (22) isimli iki kişi akrabalarıyla A.A.'nın (50) iş yerine gitti. İki grup arasında yeniden tartışma çıktı. A.A. (50) isimli kişi; Ş.M. (21) isimli kişiyi başından, E.A. (22) isimli kişiyi ise sırtından pompalı tüfekle yaraladı. E.A. da A.A.'yı tabanca ile göğsünden yaraladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.M. (21) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.A. (21), A.A. (23) ve Ö.F.K. (21) isimli şüpheliler tutuklandı. E.A. (22) isimli şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri devam ediyor.

Kağıthane’de pompalı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video