Hemşire hayatının şokunu yaşadı! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi. Hemşirenin 'Aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren şahıs, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirilip öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı belirtildi.İsmi öğrenilemeyen şahıs aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı. Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın tehditler savurduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.Korona virüs pandemisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu durum tepki topladı.