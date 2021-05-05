Hıdrellez ateşi 3 kişiyle yandı

Roman kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde çok sayıda kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenliklerindeki ateşi bu yıl koranavirüs tedbirleri nedeniyle Edirne'de sembolik olarak yakıldı. Ateş, Sarayiçi mevkiinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından yakıldı, alana vatandaş ve basın mensupları alınmadı.

TEMSİLİ OLARAK YAKILDI

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl da ateşi temsili olarak yaktıklarını ve geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Edirne'nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin pandemi nedeniyle bu yıl da gerçekleşemediğini ancak şenliklerin simgesi olan Kakava ateşini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sembolik yakarak geleneği sürdürdüklerini söyledi.

"BU ATEŞ, SALGIN ATEŞİNİN SÖNMESİ İÇİN"

Gürkan, "Tek temennimiz dünyayı esir alan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi. Kakava'da dilekler dilenir, bunların gerçekleşmesi için ateş yakılarak üzerinden atlanır. Biz de bu ateşi yakarak virüsün bir an önce ortadan kalmasını diledik. Kakava ateşini, salgın ateşinin bir an önce sönmesi için yaktık. Umarım salgın bir an önce biter ve önümüzdeki yıl yine eskisi gibi Kakava ve Hıdrellez şenliklerini bu alanda yurdun dört bir yanından gelen misafirlerimizle Edirneliler olarak büyük coşkuyla kutlarız" dedi.