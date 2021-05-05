İngiliz turist hakkında flaş gelişme! Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu!

Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı.
Maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran Solovjovs, kelepçelenip maske takılarak polis merkezine götürüldü. Solovjovs'tan, 1'i kadın, 2 polis memuru şikayetçi oldu.
Gelen son dakika bilgisine göre ise; Solovjovs, 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.