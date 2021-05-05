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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:35 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:52

hakkında flaş gelişme! Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu!

İHA
İngiliz turist hakkında flaş gelişme! Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu!

’da, kadın polise ahlaksız teklifte bulunan bugün yine gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise; 'Polise mukavemet' suçundan işlem yapılan turist, serbest bırakıldı…

Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı.

Maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran Solovjovs, kelepçelenip maske takılarak polis merkezine götürüldü. Solovjovs'tan, 1'i kadın, 2 polis memuru şikayetçi oldu.

Gelen son dakika bilgisine göre ise; Solovjovs, 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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İngiliz turist hakkında flaş gelişme! Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu!
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