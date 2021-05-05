İnstagram Yorum Silme İşlemi: Instagram’da Yorum Nasıl Silinir?

Türkiye ve dünya üzerinde en fazla kullanıcıya sahip olan Instagram, her geçen gün ise bu rakamı arttırmaktadır. Kullanıcılarına fotoğraf, video paylaşımının yanı sıra daha birçok hizmet sunan platformda etkileşimin en önemli nedeni yorumlaşmadır. Yanlış yazılan bir yorum anında ise Instagram yorum silme işlemi merak konusu olur. İnstagram'da yorum nasıl silinir sorusunun cevabı bu noktada merak konusu olurken, ayrıntılı bilgileri bu başlık altından okuyabilirsiniz. İşte, İnstagram yorum silme işlemi...

İNSTAGRAM YORUM SİLME

Instagram fotoğraf ve video paylaşım platformu olarak hizmete sunulmuştur. Ancak, geçen zaman ve kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda platforma birçok yenilik katılmıştır. Bu yeniliklerden başlıca olanları ise sesli konuşma ve görüntülü konuşma özelliğidir.

Instagram, hem fotoğraf paylaşmak hem de arkadaş çevreniz ile anlık iletişim kurabilmek için ideal bir uygulamadır. Instagram'da en yaygın kullanılan özelliklerden birisi de yorumlaşmadır. Platformdaki etkileşimin en önemli unsuru da yorumdur. Paylaştığınız fotoğrafın daha fazla kişiye erişmesi için o fotoğrafın fazla yorum alması gerekir.

Instagram'da yorum silme işlemi ise şöyle;

-Instagram'da yorum yaptığınız fotoğrafın altına gidin,

-Yaptığınız yorumu bulun ve sola doğru bir kere kaydırın,

-Kaydırdıktan sonra karşınıza yanıt verme ve kırmızı renkli silme işareti çıkacak. Buradan kırmızı renkli çöp kutusu simgesine tıklayarak eklemiş olduğunuz yorumu silebilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için instagram silme linkine tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM'DA NELER YAPILABİLİR?

Instagram, günümüzün en eğlenceli sosyal ağlarının başında yer alır. İstatistiklere göre, bu platformda en fazla kullanılan özellik hikaye (story) olarak dikkat çeker. Her gün milyonlarca story paylaşılırken, gönderi paylaşımı ise daha azdır.

Instagram'ın en eğlenceli yanlarından birisi de son gelen güncelleme ile 'reels' videoları olmuştur. Reels videoları oluşturarak birçok kişi renkli videolar oluşturmaktadır.

Instagram'da ayrıca sesli konuşma ve görüntülü konuşma da yapılabilmektedir. Mesajlar penceresinden dilediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açarak sesli ya da görüntülü konuşabilirsiniz.