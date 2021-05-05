İşitme cihazı çalınan Yusuf sessizliğe mahkum oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan Yusuf Çelik'e 1,5 yaşında iken her iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı takıldı. Yusuf Çelik, 3 ay önce arkadaşlarıyla parkta buluştu. Bir süre sonra parka gelen başka gurup ile Yusuf'un arkadaşları arasında kavga çıktı ve gencin işitme cihazı çalındı.

BULUNAMADI

Ağlayarak eve gelen çocuk, durumu annesi Hatice Çelik'e anlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen işitme cihazı bulunamadı Oğlunun 3 aydır duymadığını anlatan anne, "Oğlum 1,5 yaşında ameliyat oldu ve devlet bize bu cihazı verdi. Olay günü oğlum parka gitmiş ve orada arkadaşları arasında kavga çıkmış. Bir çocuk cihazını çalmış gitmiş. Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittik ama bulunamadı" diye konuştu.

ALMA GÜCÜMÜZ YOK

İşitme cihazının değerinin 30 bin lira olduğunu ifade eden gözü yaşlı anne, "Cihazı alma gücümüz yok. Oğlum işitme engelliler okuluna gidiyordu şuanda ona da gitmiyor. Cihaz işlerine yaramaz ama o benim oğlumun hayatıydı. Çalan kişi insanlık namına cihazı getirsin. Oğlum 3 aydır çok kötü durumda. Hayata küstü. Çok korkuyorum kendine bir şey yapacak diye." şeklinde konuştu.