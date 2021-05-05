İstanbul trafiğindeki boşluğu fırsat bilip 'Makas'a çıktılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Tam kapanma döneminde trafiğin seyrek olmasını fırsat bilip makas atarak ilerleyen araçları seyir halinde yaptıkları denetimlerle tek tek tespit etti. 10 sürücüye 17 bin 500 lira ceza kesildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip trafik seyrekliğinden faydalanarak makas atıp, emniyet şeridine giren ve yakın takip yapan sürücüleri tek tek tespit etti. Sivil Trafik polisleri seyir halinde yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 10 araç sürücüsüne Makas atmak, yakın takip yapmak ve emniyet şeridine girmekten 17 bin 508 lira ceza yazdı.