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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:10 Son Güncelleme: 5.5.2021 13:34

'da akılalmaz olay! Karantinadan çarşafla kaçmaya çalışan adam öldü!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul'da akılalmaz olay! Karantinadan çarşafla kaçmaya çalışan adam öldü!

'da akılalmaz bir olay yaşandı. Maltepe Cezaevi'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, uç uca eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarktı. 6'ncı kata kadar inen Muhtar, çarşafların kopması sonucu yere çakıldı. İşte korkunç haberin detayları...

İstanbul Maltepe Mimar Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36) Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı.

Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi.

Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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İstanbul'da akılalmaz olay! Karantinadan çarşafla kaçmaya çalışan adam öldü!
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