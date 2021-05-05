İstanbul'da akılalmaz olay! Karantinadan çarşafla kaçmaya çalışan adam öldü!

İstanbul Maltepe Mimar Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36) Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.