İstanbul'da bıçakla gasp! Yaklaştı, çaldı, kaçtı!

İstanbul'da bir kadının bıçaklı kişi tarafından gasp edildiği ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye geçti. Ekipler, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine takıldı. Yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulunan Cezayir uyruklu F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
ÇALMA ANI KAMERADA
Sorgulaması yapılan F.E.'nin geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.