Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bıçakla gasp! Yaklaştı, çaldı, kaçtı!
Giriş Tarihi: 5.5.2021 10:10 Son Güncelleme: 5.5.2021 10:25

'da bıçakla gasp! Yaklaştı, çaldı, kaçtı!

DHA
İstanbul'da bıçakla gasp! Yaklaştı, çaldı, kaçtı!

'de dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kadını, bıçakla gasp eden Cezayir uyruklu F.E. yaya olarak kaçtı. Polis, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul'da bir kadının bıçaklı kişi tarafından gasp edildiği ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye geçti. Ekipler, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine takıldı. Yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulunan Cezayir uyruklu F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÇALMA ANI KAMERADA

Sorgulaması yapılan F.E.'nin geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin mağazadan alış veriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülüyor. F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da bıçakla gasp! Yaklaştı, çaldı, kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA