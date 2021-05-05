İstanbul’da hakkında kesinleşmiş cezası olan 24 kişi yakalandı

İstanbul genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün kasten adam öldürmeden aranmasının olduğu ortaya çıktı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar, Üsküdar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler ve Bahçelievler'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmaları olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 3 gün süren ve eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde 'Kasten Öldürme' Suçundan 25 yıl 1 ay cezası olan Ziya A.(41), 16 yıl cezası olan Mehmet A. (39), 11 yıl 4 ay cezası bulunan Murat K. yakalandı. Ayrıca Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan Ahmet M. ile yağma suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan Muzaffer E'nin de aralarında bulunduğu 24 kişi yakalandı.



Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerekli işlemlerin ardından adli mercilere teslim edildi.