İstanbul'da kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçakladı! Mahkemedeki sözleri ise şaşırttı!





"SİZ AÇSINIZ BANA BAKAMIYORSUNUZ"



Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, eşyalarını toplayarak gitmeye hazırlanan gelinime 'kızım sen niye böyle yapıyorsun' dedim. O da bana "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz" dedi. Sürahiyi duvara fırlattı. Eşim Nihat o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim, kolundan tutup, "Kızım gitme" deyince onu duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey demedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.