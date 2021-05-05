İstanbul'da kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçakladı! Mahkemedeki sözleri ise şaşırttı!

İstanbul Bağcılar'da 27 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda şüpheli Buket Güneş'in müşteki Nihat Güneş'in gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi. Buket Güneş'in önce eşi Serdar ile tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştı. Küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çekti. Bu esnada Güneş meyve bıçağıyla Nihat Güneş'i sağ göğüs bölgesinden bıçakladı. Buket Güneş'in bıçakla evden ayrılıp parka gitti ardından olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim oldu. Buket Güneş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş, müşteki Nihat Güneş ve avukatı katıldı.
Duruşmada tutuklu sanık Buket Güneş, olay günü eşiyle tartıştığını belirterek, "Eşim bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Pişmanım, o an nasıl olduğunu anlamadım" dedi.
"KIZIM GİBİ SEVİYORDUM"
Müşteki Nihat Güneş ise, "Buket'in elinde valiz vardı, 'kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi' deyince bir anda beni tutup duvara yapıştırdı. Bunun böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsümü 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Kızım gibi seviyordum onu. Benim hanıma para verin ben gideceğim demiş, ne ben ne eşim vurmadık, kapıyı da kilitlemedik" diye konuştu.
"SİZ AÇSINIZ BANA BAKAMIYORSUNUZ"
Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, eşyalarını toplayarak gitmeye hazırlanan gelinime 'kızım sen niye böyle yapıyorsun' dedim. O da bana "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz" dedi. Sürahiyi duvara fırlattı. Eşim Nihat o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim, kolundan tutup, "Kızım gitme" deyince onu duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey demedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.